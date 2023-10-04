«КримSOS»: сумарний термін вироків кримчанам за час повномасштабної війни склав понад 915 років

Сумарний термін вироків кримчанам, засудженим Росією з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, становить 915 років і п’ять місяців, розповів аналітик «КримSOS» Євген Ярошенко.

«З 24 лютого 2022 року щонайменше 78 кримських політв’язнів було засуджено сумарно до 915 років і 5 місяців позбавлення волі», – зазначив він.

Правозахисники зауважують, що кримчани після вироку російського суду стають жертвами етапування на територію РФ. Лише 2023 року, за даними «КримSOS», до російських в’язниць і колоній етапували 25 осіб.

Раніше «КримSOS» публікувала перелік 14 осіб, які були етаповані до російських в’язниць з початку 2023 року. Станом на 13 вересня до списку додалися ще 11 імен.

Організація нагадує, що етапування цивільних осіб, зокрема політв’язнів, з Кримського півострова на територію Росії є воєнним злочином, оскільки порушує Женевські конвенції.