У селі Гроза Куп’янського району Харківщини цього тижня ховають тих, кого вдалося опізнати після російського ракетного удару. Тоді, 5 жовтня, за офіційними даними, загинули щонайменше 53 людини, однак ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають, пʼятеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Правоохоронці повідомили, що всі вони прийшли на поминки свого односельця, який загинув на фронті. Люди зібралися у місцевому кафе-магазині. Туди і влучила російська ракета – імовірно, «Іскандер».

Могили готують також у сусідньому селі Шевченковому, бо в Грозі не вистачає місця.

У Харкові тим часом триває ідентифікації загиблих. Процес ускладнює те, що тіла сильно понівечені.

Джерело: Reuters