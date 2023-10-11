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Жителі Грози прощаються із загиблими сімʼями: перші поховання після удару, що забрав 53 життя (фотосвідчення)

У селі Гроза Куп’янського району Харківщини цього тижня ховають тих, кого вдалося опізнати після російського ракетного удару. Тоді, 5 жовтня, за офіційними даними, загинули щонайменше 53 людини, однак ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають, пʼятеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Правоохоронці повідомили, що всі вони прийшли на поминки свого односельця, який загинув на фронті. Люди зібралися у місцевому кафе-магазині. Туди і влучила російська ракета – імовірно, «Іскандер».

Могили готують також у сусідньому селі Шевченковому, бо в Грозі не вистачає місця.

У Харкові тим часом триває ідентифікації загиблих. Процес ускладнює те, що тіла сильно понівечені.

Джерело: Reuters

У селі Гроза Куп&rsquo;янського району Харківщини цього тижня ховають тих, кого вдалося опізнати після російського ракетного удару 5 жовтня. На фото: рідні прощаються з 52-річною Тетяною Харбакою, Гроза, Куп&#39;янський район, Харківська область, 9 жовтня 2023 року
1 У селі Гроза Куп’янського району Харківщини цього тижня ховають тих, кого вдалося опізнати після російського ракетного удару 5 жовтня.

На фото: рідні прощаються з 52-річною Тетяною Харбакою, Гроза, Куп'янський район, Харківська область, 9 жовтня 2023 року
Тоді, 5 жовтня, від російської ракетної атаки загинули щонайменше 53 людини
2 Тоді, 5 жовтня, від російської ракетної атаки загинули щонайменше 53 людини
Всі вони прийшли на поминки свого односельця, який загинув на фронті.&nbsp;Люди зібралися у місцевому кафе-магазині. Туди і влучила російська ракета &ndash; імовірно, &laquo;Іскандер&raquo;
3 Всі вони прийшли на поминки свого односельця, який загинув на фронті. Люди зібралися у місцевому кафе-магазині. Туди і влучила російська ракета – імовірно, «Іскандер»
Рідні та близькі плачуть біля трун із загиблими від російського ракетного обстрілу&nbsp; Іриною Харбакою та Олександром Ходаком, село Гроза, Харківська область, 9 жовтня 2023 року
4 Рідні та близькі плачуть біля трун із загиблими від російського ракетного обстрілу  Іриною Харбакою та Олександром Ходаком, село Гроза, Харківська область, 9 жовтня 2023 року
Могили для жертв російського обстрілу готують також в сусідньому селі Шевченковому, бо в Грозі не вистачає місця
5 Могили для жертв російського обстрілу готують також в сусідньому селі Шевченковому, бо в Грозі не вистачає місця
У Харкові тим часом триває ідентифікація інших загиблих. Процес ускладнює те, що тіла жертв російської ракетної атаки сильно понівечені.&nbsp;Криміналісти та слідчі працюють із фрагментами та зіставляють їх зі зразками ДНК родичів. Опізнати вдалось 53 тіла. Ще п&rsquo;ятеро людей вважаються зниклими безвісти &nbsp;
6 У Харкові тим часом триває ідентифікація інших загиблих. Процес ускладнює те, що тіла жертв російської ракетної атаки сильно понівечені. Криміналісти та слідчі працюють із фрагментами та зіставляють їх зі зразками ДНК родичів.

Опізнати вдалось 53 тіла. Ще п’ятеро людей вважаються зниклими безвісти
 
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Під час атаки Росії на Грозу загинув Денис Козир, який і зібрав односельців на поминальний обід за своїм батьком. Він загинув разом із своєю молодою дружиною та її мамою. Пара побралася лише рік тому. Денис також служив у ЗСУ, як і його батько. Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя&nbsp;заявив, що в той день у Грозі ховали &laquo;високопоставленого українського націоналіста&raquo;.&nbsp;Керівник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов заявив, що Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в ЗСУ і не був високопосадовцем. Він загинув біля Попасної 2022 року.
8 Під час атаки Росії на Грозу загинув Денис Козир, який і зібрав односельців на поминальний обід за своїм батьком. Він загинув разом із своєю молодою дружиною та її мамою. Пара побралася лише рік тому. Денис також служив у ЗСУ, як і його батько.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що в той день у Грозі ховали «високопоставленого українського націоналіста». Керівник слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов заявив, що Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в ЗСУ і не був високопосадовцем. Він загинув біля Попасної 2022 року.
Чоловік сів перепочити від викопування могил для загиблих від російського ракетного обстрілу 5 жовтня у селі Гроза. За його словами Сергія Болвінова, на цих поминках зібралися місцеві жителі: &laquo;Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені &ndash; цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця&raquo;. &nbsp;
9 Чоловік сів перепочити від викопування могил для загиблих від російського ракетного обстрілу 5 жовтня у селі Гроза.

За його словами Сергія Болвінова, на цих поминках зібралися місцеві жителі:
«Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця».
 
Ракетний удар по Грозі став наймасовішим за кількістю жертв від початку повномасштабної війни
10 Ракетний удар по Грозі став наймасовішим за кількістю жертв від початку повномасштабної війни
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Чоловіки продовжують копати могили для загиблих від російського ракетного обстрілу в селі Гроза Харківської області й пізно ввечері
12 Чоловіки продовжують копати могили для загиблих від російського ракетного обстрілу в селі Гроза Харківської області й пізно ввечері

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