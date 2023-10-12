«Третю добу йде безперервний, жорстокий бій»: деталі про ситуацію під Авдіївкою

Повідомлення про масовані атаки на Авдіївку почали з’являтися у медіа від 10 жовтня. Авдіївка є фактично передмістям Донецька, між ними менше 12 кілометрів. Від 2014-го року там був зведений український укріпрайон. Уже три доби російська армія веде безперервний штурм українських позицій, із використанням авіації, танків і живої сили. Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live зв'язалося із Сергієм Цехоцьким, офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка

– Пане Цехоцький, що просто зараз відбувається в Авдіївці?

– Третю добу йде бій безперервний, жорстокий бій. Дуже настирний із їхньої сторони.

Практично наш особовий склад не відпочивав за весь цей період. Ні сну не було, не було можливості відпочивати.

Без сну, без відпочинку знищуємо ворога

Тобто інтенсивно йде бій, інтенсивно знищуємо ворога на всіх ділянках там, де розташований наш особовий склад.

Ось така ситуація.

– Деякі військові експерти, які відстежують ситуацію за мапами, з повідомлень, кажуть про те, що це наймасштабніша атака за увесь час війни. Чи це так?

– Так. Це практично можна прирівняти до першого дня, 24-го лютого, як вони масово йшли. Але це тільки на окремій маленькій ділянці фронту.

– А з чим ви це пов’язуєте? Чому раптом? Що сталося? Чому тепер?

– Наскільки вже стало відомо, вони заздалегідь до цього готувалися. Вони пробували. Бачите, на Бахмуті не виходить. Запорізький напрямок – теж страждають і відступають. Тому пробують тут якось перед своїм босом – Путіним – виправдати свої потуги генеральські і так далі.

Хочу сказати, що вони багато чого навчилися за цей час.

Вони багато чого навчилися саме в нас, від наших штурмових груп.

Авжеж. Багато чого навчилися саме в нас, від наших штурмових груп. Тобто те, яким чином ми захоплюємо їхні позиції. Спочатку, перший день 10-го числа, вони масово йшли в атаку.

Зараз вони вже більш мобільними меншими групами пробують робити ці штурми. Але залишаються на полі бою, скажемо так. Або з пораненнями повертаються назад.

– Ви щойно казали, що вони багато чого навчилися. Американський інститут вивчення війни у своєму нинішньому звіті зазначили, що російські війська зробили висновки з попереднього досвіду в Україні і тепер краще і ефективніше воюють. Тобто ви це підтверджуєте?

– Ну, краще? Краще, мабуть, так. А ефективніше? Ні.

Тому що для них це неефективно. Я скажу, що тільки за останню добу станом на 17:00 знешкоджено близько 200 їхніх наступаючих бійців, скажемо так. Це 50 на 50. Біля 100 вбитими і біля пораненими. Це тільки за останню добу. А бій зараз триває. Бій йде і зараз!

І велику кількість знову ж техніки. Тобто і танки, і БМП, і бойові машини десанту. Це втрати, які вони не дуже скоро зможуть поповнити.

– А що це за повідомлення про підбиті 30 бронемашин, якщо я не помиляюся? Це повідомляють і українські, і іноземні військові експерти. Це якийсь масштабний бій там був?

– Ні. Це абсолютно в різних місцях. Я можу сказати за напрямок нашої бригади відповідальності.

Ми за добу підбили, знешкодили чотири БМП, два танки Т-72, дві одиниці БМД. Це тільки вже безповоротні. І ще було в нас три одинці БМД і два танки пошкоджені. Це тільки на нашому напрямку.

Не забувайте, що у нас і праворуч, і ліворуч сусіди. І ще є дальня авіація, і артилерія, яка працює і так далі. Це ми тільки записуємо на свій рахунок. Те, що підтверджено.

– Сьогодні також було повідомлення про те, що був зруйнований міст між Донецьком і Горлівкою. Я так розумію, що для російських військових він виконував якісь стратегічні задачі у тому числі. Але, можливо, вам про це трохи більше відомо? Що там сталося?

– Сталося те, що Горівку і Донецьк цей міст поєднував саме короткою дорогою.

Горівку і Донецьк цей міст поєднував саме короткою дорогою

Зараз у них таких можливостей вже не буде. Тобто наше командування, мабуть, мріяло про те, що ми скористаємося ним. Але, враховуючи ті обставини, які склалися, було ухвалене рішення його знешкодити. Значить, так і зробити.

А взагалі, щоб ви зрозуміли, практично весь Донецьк під контролем вогневим нашим і багато сюрпризів на наших противників чекає, ще попереду. Тому це не просто так. Вони просто йдуть на позиції, намагаються їх захопити і так далі. Сюрпризи ще попереду.

Слава Богу, що гідне командування в ЗСУ. Я маю на увазі головнокомандувача в першу чергу і командувачів напрямків. Тому ще побачимо результати дуже цікаві найближчим часом.

– До речі, в українському сегменті соцмереж зараз тривають палкі дискусії: а як вдалося зруйнувати цей міст?

– Давайте це зроблять ті люди, які візьмуть на себе цю відповідальність, які доклалися. Це буде справедливо.

– А яке тоді стратегічне, можливо, значення зараз Авдіївка виконує для обох сторін? Звичайно, що це українська територія. І головне для української армії – це оборона міста і не дати його захопити. Але, тим не менше, якщо розглянути песимістичний і оптимістичний сценарії. Якщо російська армія зможе захопити Авдіївку, що тоді буде? Або якщо, навпаки, українська армія віджене подалі від Авдіївки російські війська, як тоді може змінитися ситуація?

– Авдіївка – це практично околиця Донецька. І для нас сьогодні стратегічно вона має значення постільки-поскільки. Але це наше місто. І для нас кожен метр землі – це важливо.

Немає у них шансів це зробити. Хоча дуже-дуже вони напружуються

А коли вони візьмуть Авдіївку (не дай Боже, якщо це трапиться), то вони більш вже ближче будуть знаходитися до наших українських міст. Тобто зможуть доставати різними видами ураження такі міста, як Покровськ, наприклад, Селидове і так далі. Плюс дороги, комунікації. Тобто лось це для нас дуже важливо.

Немає у них шансів це зробити. Хоча дуже-дуже вони напружуються і хочуть зробити. Але Авдіївка, не зважаючи на таку масованість атаки, стоїть, вона – українська і під нашим контролем.

– А що ви можете сказати про просування російських військ? Я, знову ж таки спираючись на мапи бойових дій Deep State, вони оцінюють приблизне просування російських військ у два квадратні кілометри. Також Американський інститут вивчення війни говорить про просування в селище Степове і Північне. Це 6 км і 8 км від міста. Проросійські провоєнні пабліки пишуть, мовляв, висоти наші.

Якщо перекласти з військової мови на звичайну, людську, що це означає? Наскільки серйозні у них просування?

– Це просування такі, які у нас були весь час нашого находження на Донецькому напрямку. Скільки наша бригада тут знаходиться, весь час були такі позиційні тактичні операції: то ми візьмемо їхню позицію, то вони нашу. І тому великого значення вони не мають.

Так, погано, що це трапилося. Але це ще не успіх і це ще не перемога.

Вони дуже дивляться наші етери, дивляться наш ютуб

Тому треба не зволікати. І взагалі я рекомендував би усім в етері не дуже казати про те, що йде на полі бою. Тому що вони дуже дивляться наші етери, дивляться наш ютуб. І це перша інформація доходить їм з ютубу, ніж від їхніх командирів.

У них дуже погана комунікація між ланками різного рівня. Тому краще зробити справу, а потім ми про це вже більш детальніше розповімо, скільки, як, яким чином і як ми досягли цього чи іншого успіху.