«Крематорії працюють цілодобово, йде часткова евакуація»: окупанти готуються до нового прориву ЗСУ на Запоріжжі?

Як поводяться російські військові на Запорізькому напрямку, наскільки змінюється фронт у цьому регіоні? До чого призведе подальша побудова укріплень і замінування на цих територіях? Що відбувається в окупованих містах Запорізької області? Чи посилюється тиск на місцевих жителів і чи намагаються вони звідти виїхати, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські військові будують бетонні укріплення та траншеї на Оріхівському напрямку. Це свідчить про занепокоєння Росії щодо подальшого прориву українських військ у Запорізькій області, повідомило 6 жовтня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 3 жовтня у своєму телеграм-каналі зазначив, що російські військові не планують так званих «жестів доброї волі» на окупованій частині Запорізької області найближчим часом і продовжують окопуватися. На передньому краї фронту в районі Новопрокопівки вони влаштували складну систему тунелів та двоповерхові підземні бліндажі.

3 жовтня у своєму телеграм-каналі зазначив, що російські військові на окупованій частині Запорізької області найближчим часом і продовжують окопуватися. На передньому краї фронту в районі Новопрокопівки вони влаштували складну систему тунелів та двоповерхові підземні бліндажі. Крім того, навколо Токмака заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони. Також російські окупанти прокладають нові транспортні шляхи, щоби спростити доставку військових вантажів: заявили, що будуватимуть залізницю від Мелітополя до Ростова, а також автодорогу від Маріуполя до Новоазовська.

Британські розвідники при цьому зазначили, що бліндажі забезпечать додатковий захист російських солдатів і командного складу від обстрілів з важкої української артилерії та безпілотних літальних апаратів.

Американський Інститут вивчення війни у звіті за 8 жовтня повідомив, що російські війська посилюють мінування в районі Роботиного-Вербового.

Один із пов’язаних з Кремлем військових блогерів стверджував, що російські війська посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розділити увагу Збройних сил України, зазначили аналітики.

Водночас речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що російські війська намагаються зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар’їнському напрямках і не дати їм перекинути резерви на Запорізький напрямок, нагадують в Інституті вивчення війни.

«Окупанти вивозять родичів»

Міський голова Мелітополя Іван Федоров у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що російські військові вивезли до цього міста деякі свої підрозділи.

Ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмака, Молочанська

«Яку тенденцію ми маємо по ворогах? Перш за все, сьогодні ми вже можемо підтверджувати інформацію, що ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмака, Молочанська. Наприклад, з Токмацького нелегального виконкому псевдоокупаційної влади вони вивезли майже половину співробітників, може, навіть більше. Також евакуювали деякі освітні заклади, евакуювали деякі підрозділи ФСБ і своїх родичів, всі військові також вивезли (родичів) із Токмака і Молочанська. На жаль, поки що вони перевозять їх до тимчасово окупованого Мелітополя. Але я впевнений, що це точно не надовго», – сказав міський голова.

Російська армія несе великі втрати у Запорізькій області, стверджує посадовець. За його словами, щоденно лунають по 5-7 вибухів у Токмаку та Молочанську.

«Крематорій працює в Токмаку та інших містах тимчасово окупованих територій майже цілодобово, тому що ворог несе великі втрати. Також ми бачимо, що ситуація на інших територіях, які ворог вважає глибоким тилом, суттєво напружується. Наприклад, між собою вороги починають сваритися, один на іншого пишуть доноси до Путіна про надвелику вартість палива на АЗС, що не виплачується зарплата, не вистачає вчителів та лікарів. Тож і соціальна напруга нарощується. Але все це, на жаль, у вкрай поганому напрямку проявляється і на наших мешканцях», – зазначив Федоров.

«Міста перетворюють у фортеці»

За його даними, російські військові також не припиняють будувати укріплення у регіоні. Так, якщо навесні від Василівки до Мелітополя було три укріпрайони, то зараз їх стало значно більше, стверджує Федоров.

Окремо вони фортецями сьогодні роблять міста такі, як Мелітополь, Токмак, Бердянськ. Нові укріпрайони з'явилися на трасі між Бердянськом та Маріуполем

«Окремо вони фортецями сьогодні роблять міста такі, як Мелітополь, Токмак, Бердянськ. Нові укріпрайони з'явилися на трасі між Бердянськом та Маріуполем. Ворог розставив додаткові «зуби дракона». Додаткові оборонні споруди ворог сьогодні розставив і в напрямку від Мелітополя до Криму, не зупиняючись», – розповідає він.

Крім того, окупанти продовжують мінувати всі можливі об'єкти, додав міський голова Мелітополя. Так, за його словами, мінування продовжується і безпосередньо на передовій запорізької лінії фронту, і у тилових містах там, де мінується інфраструктура, сільгоспугіддя, щоб ускладнити просування ЗСУ.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Ховаються у лісосмугах»

Пологівський міський голова Юрій Коноваленко розповів, що російських військових та їхньої техніки на території цієї громади дуже багато. Більшість із них розміщується в лісосмугах.

Практично кожна посадка – це є лінія оборони

«Лісосмуги від міста в сторону Басані, Ожерельного, Семенівки, Григорівка, Шевченкового і, зрозуміло, в сторону Вербового – туди взагалі проїзду немає. Там вони всі розміщені. Є цікавий документ, яким так званим головою ВА Пологівського округу, як вони себе називають, заборонено жителям нашої громади навідуватися в лісосмуги й займатися вирубуванням посадок під маркою того, що «треба зберігати природу, деревину». За порушення цієї заборони дуже суворі покарання передбачені. Ми розуміємо, що люди можуть зіткнутися з розміщеними там їхньою технікою та військовими. Практично кожна посадка – це є лінія оборони», – зазначив він.

Звідки чекають наступу ЗСУ?

Російські військові будували укріплення на території Пологівської громади ще задовго до контрнаступу ЗСУ, згадав Коноваленко.

Наступ на Пологи окупанти очікують з півночі від міста, каже він.

Основна лінія оборони міста Пологи – з боку села Пологи, і там вони окопалися, умовно кажучи, з 3 березня 2022 року

«Самі Пологи вони охороняють з боку села Пологи, на висоті. Тому що Пологи розташовані в низині, а село Пологи в частині, коли їдеш на Гуляйполе, повністю пагорби зайняті, вони розміщені там. Тобто основна лінія оборони міста Пологи – з боку села Пологи, і там вони окопалися, умовно кажучи, з 3 березня 2022 року, куди їм вдалося дійти. І ще певний напрямок, де вони укріплені, це західна сторона з боку села Інженерного, де вони очікують ЗСУ. З боку Оріхова теж серйозні укріплення», – сказав він.

У самому місті Пологи майже немає електроенергії, часто зникає зв'язок. Крім того, російські військові посилюють тиск на місцевих жителів, зазначив міський голова.

«Здійснюють великий тиск на жителів через паспорти (відсутність паспортів РФ – ред.). Намагаються це зробити в Григорівці та Семенівці. Ідуть навіть до тих людей, які не можуть самостійно пересуватися, вдома беруть відбитки, привозять паспорти. Ми це знаємо, фіксуємо. Останні дві доби з Пологами практично немає зв'язку. Наші люди не можуть зв'язатися з рідними, дізнатися ситуацію», – розповів Коноваленко.

Посадовець додав, що проїхати у бік Новофедорівки та Вербового зараз практично неможливо. Хоча нещодавно місцеві жителі користувалися цими напрямками, щоб виїхати подалі від лінії фронту.

«У Токмаку – ротація»

Начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб розповів «Новинам Приазов'я», що російська армія час від часу проводить ротації у цій громаді, тож туди прибувають нові військові.

«У Токмаку на сьогодні змінився їхній (окупаційний) начальник поліції, він посилив наряди, почастішали перевірки документів, збільшилась перевірка самих будівель. Продовжують приїжджати та заселяти нові «освободітєлі», продовжують проводити так звану «націоналізацію» житла, заселяють порожні помешкання, підселяються до людей. В них все-таки інколи буває ротація, коли вони виїжджають, а це зазвичай буває вночі, то після них залишається в будинках тільки одне сміття – забирають не тільки побутову техніку, але і ковдри, доріжки, стільці, все забирають», – поділився посадовець.

Бачимо приток населення з тимчасово окупованої на підконтрольну Україні територію

Окупанти вивозять свої сім'ї з Токмака, але не дозволяють виїжджати місцевим жителям, які пішли з ними на співпрацю, каже начальник адміністрації.

«Є інформація, що одного з них в Крим не пустили. Іншого теж не пустили, він хотів виїхати через Маріуполь на Ростов. Простих мешканців, хоч і мордують, але пропускають. Ми зараз бачимо приток населення з тимчасово окупованої на підконтрольну Україні територію», – розповів Чуб.

Він зазначив, що територія навколо громади також замінована. Через це людям не дозволяють випасати худобу на пасовиськах, які вже перетворені на мінні поля.

«Люди з Токмацької громади виїжджають, особливо з північних територій, там де йдуть бойові зіткнення, але і південні села теж покидають свою територію. Хтось переїжджає в Токмак, а хтось – на підконтрольну Україні територію. Ми бачимо, що з Токмака люди реєструються в запорізьких хабах. Тобто виїзд населення з ТОТ збільшився. Є декілька причин цього. По-перше, Токмак був окупований на другий день після початку повномасштабної війни й токмачани не відчули артилерійських прильотів, тому зараз одна з причин – це страх людей. Друга причина – жахливий тиск на мешканців», – пояснив начальник МВА.

Енергодар: «суцільні лінії оборони»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України тричі намагалося деокупувати Енергодар та Запорізьку АЕС, але поки марно, розповів в інтервʼю NV керівник ГУР Кирило Буданов . За його словами, під час першої операції бійці висадилися біля Енергодара, але не змогли закріпитися. Бійці ще двічі намагалися висадитись на лівому березі Дніпра. В інтерв'ю NV очільник розвідки розповів, що в останній з цих спроб брали участь кілька сотень людей, однією з яких був командир «Іноземного легіону».

. За його словами, під час першої операції бійці висадилися біля Енергодара, але не змогли закріпитися. Бійці ще двічі намагалися висадитись на лівому березі Дніпра. В інтерв'ю NV очільник розвідки розповів, що в останній з цих спроб брали участь кілька сотень людей, однією з яких був командир «Іноземного легіону». З кожною операцією бійці ГУР набиралися досвіду, проте й окупанти ставали дедалі більш підготовленими. Під час третьої десантної висадки російська армія підвела до самого берега важку військову техніку, зокрема, танки. Внаслідок цього українським спецназівцям знову не вдалося закріпитися, зазначив Буданов.

Заступник міського голови Енергодару Іван Самойдюк у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що вся територія між Енергодаром і до межі зіткнення – це суцільні лінії оборони російської армії.

Території і населені пункти навколо Енергодару кишать російськими військовослужбовцями

«Безумовно, у них був час, вони робили укріплення, вони їх робили бетонними, вони окопувались і сьогодні вони знаходяться на тих позиціях, які вони зуміли собі зробити упродовж року. Це мінні поля, це бліндажі, це окопи, це може бути що завгодно. Безпосередньо в місті кількість військовослужбовців РФ не міняється. Території і населені пункти навколо Енергодару кишать російськими військовослужбовцями. Вони займають будівлі жителів, які виїхали з окупованих територій, вони розселяються там. Вони міняють дислокацію своїх ночівель, але їхня кількість достатньо посилена на всій території навколо Енергодару, включно до лінії розмежування, до лінії військових дій», – зазначив Самойдюк.

Він каже, що жителі Енергодару зараз активніше виїжджають з міста. Посадовець порівнює 1,5 року окупації міста з фактичним увʼязненням його мешканців, тому їхній психологічний стан важкий.

«Останні три місяці евакуація посилилася, люди більш інтенсивно почали виїжджати. Є декілька причин, одна з них – це дійсно затягування очікувань на деокупацію, у людей вривається терпець, вони хочуть виїхати з тої території. Друга – ситуація з Каховським водосховищем, постійна загроза реального стану катастрофи на ЗАЕС, яка спонукає до того, аби люди лишали місто і виїжджали звідти», – пояснив посадовець.

Чергова хвиля мінувань ще попереду?

Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що російські військові можуть почати нову хвилю замінувань, коли зіпсується погода.

Спробують почати новий процес з замінування більш глибинних територій, щоб стримати українське просування

«У них є таки план зараз – втриматися до перших дощів. Потім їм здається, що українські військові зупиняються: треба десь перепочити, багнюка, техніка не їде. І саме в цей час російські військові спробують почати новий процес з замінування більш глибинних територій, щоб стримати українське просування. Знову будуть ці «зуби дракона» розставляти, можливо, десь копати окопи, траншеї.

Але головна мета – це мінування і перекидання додаткових резервів. Вони облаштовують окопи, щоб земля не сходила, деревами обкладають, роблять укріплення так, щоб ці переходи були у кількасот метрів завдовжки. Це дозволяє окупантам переміщуватися вздовж цих окопів, не висуваючи голови, доволі приховано від снайперів, розвідників», – зауважив експерт.

Вихід українських військових до Азовського моря буде наразі суттєвою перемогою України, вважає Ступак: «Я не кажу зараз про Крим. Великим досягненням буде, коли ми дійдемо, умовно, до Генічеська, Кирилівки – і закріпимося там, а далі, як кажуть, дерево можливостей».

Втім, після відступу з окупованих міст російська армія буде продовжувати їх знищувати, додав експерт. Зокрема, коли звільнять Енергодар, то ЗАЕС стане для військових РФ новою мішенню так само, як зараз Херсон, вважає Ступак.

«Вони будуть обстрілювати її боєприпасами, мінами, керованими ракетами, тому це велика загроза для України в перспективі. Будуть кошмарити і ЗАЕС, і місто Токмак. Яка мета? Ніхто не знає. Це тактика терористів», – наголосив він.

Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, важкого озброєння, боєприпасів, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

11 жовтня, зокрема, стало відомо, що Фінляндія надасть Україні 19-й пакет військової допомоги на 95 мільйонів євро.

Водночас президент України Володимир Зеленський під час зустрічі «Рамштайн» сказав журналістам, що усвідомлює загрозу скорочення допомоги Заходу на тлі ескалації протистояння на Близькому Сході, приходу до влади більш лояльних до Росії сил у Словаччині та інших чинників.