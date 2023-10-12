«Як зомбі: їх убивають, а вони ідуть»: офіцер 59-ї бригади про російську навалу на Авдіївку

У вівторок, 10 жовтня, Росія почала масований наступ на Авдіївку. За оцінками військових та аналітиків, це наймасштабніша атака агресора на місто за увесь час війни. Російська пропаганда намагалась представити все одразу як вкрай успішний наступ, повідомлялись навіть про нібито захоплення Бердичів – стратегічно важливе село вже за Авдіївкою вбік вільної території Донеччини. Що насправді відбувається на цьому напрямку, як ЗСУ тримають позиції та чим відрізняються цей наступ на місто – в ефірі Радіо Донбас Реалії розповів Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка.

«Пішли масовано в атаку широким фронтом»

– Дуже загрозлива вчора (10 жовтня – ред.) інформація була з вашого напрямку. В першу чергу, я так думаю, це результат інформаційного супроводу, який влаштувала Росія: вони кричали про якусь стратегічну наступальну операцію на Донбасі. І сама атака росіян довкола Авдіївки, я так розумію, була нечуваною. Розкажіть, що відбувалось?

Вони як зомбі – йдуть, їх вбивають, вони знову йдуть, вбивають, вони йдуть і так далі

– Близько 6 ранку вчора вони пішли масовано в атаку широким фронтом. Була задіяна велика кількість техніки, особового складу. Для нас це не було несподіванкою, тому що ми їх завжди чекаємо і готові до будь-якого розвитку подій. Але протягом останніх пари місяців з їхнього боку це була більш така згуртована і масована атака.

– Зараз ми бачимо кадри, які ви надали нам ексклюзивні їхньої атаки з району Пісок Донецької області. Наскільки багато їх було? Я так розумію, відмінність від попередніх атак була у кількості живої сили і в наявності танків та бронетехніки.

– Так, зазвичай там виїжджає 1-2 одиниці [бронетехніки]. Скажу так, по результатах: за вчорашній лише день було знищено 2 танки Т-72, 8 одиниць БМП, одна МТЛБ. Це тільки за вчора. Сьогодні буквально годину тому ще один танк і ще одна БМП. І станом за вчора близько 20 вбитими і 40 «трьохсотих» у них. Я думаю, підрахунки ще уточнюються зараз.

– Йшли з усіх боків на Авдіївку?

– Так, і ліворуч на сусідів йшли, і праворуч від нас йшли. Дуже масовано. Вони (російські військові – ред.) як зомбі – йдуть, їх вбивають, вони знову йдуть, вбивають, вони йдуть і так далі. Перед цим чіткий артобстріл, була велика кількість дронів-камікадзе. Я кажу зараз лише про позиції нашої бригади. За весь попередній період одночасно стільки не було. Але успіху не мали. І попри те, що у них є перевага в позиціях тощо, успіху вони не досягли.

Вони як зомбі – йдуть, їх вбивають, вони знову йдуть, вбивають, вони йдуть і так далі

– Розкажіть про результати – якесь просування є у армії Росії в районі Авдіївки зараз?

– Ні, в нашому районі немає.

– А що означає перевага в позиціях у них? Опишіть, будь ласка, невійськовим людям.

– Справа в тому, що після повномасштабного вторгнення вони захопили висоти довкола Авдіївки – це ті позиції, які у нас були з 2014 року. 24 лютого [2022 року], коли вони пішли по всьому фронту, деякі позиції були втрачені.

Ми постійно перебуваємо, тобто особовий склад бригади постійно перебуває під їхніми дронами, під цими «Орланами» тощо. Тобто у них є перевага. Попри це, весь цей період ми не просто тримаємо позиції – особовий склад бригади ще й проводить контрнаступальні дії. Мається на увазі, що за останні кілька місяців ми захопили величезну кількість їхніх позицій. Так, це не десятки кілометрів, але кожен метр нашої землі дуже цінний.

«Успіху їм не бачити»

– Що зараз відбувається, чи триває бій?

– Триває бій. Як я казав, буквально годину тому надійшли відомості, що підбитий ще один танк і одна БМП. Тобто вони трохи прийшли до тями – чи то вони колють наркотики, чи то вони вживають дешеву російську горілку – знову піднімаються, йдуть. Успіху їм не бачити. Я це кажу не лише від себе особисто, а від усього особового складу. Настрій бойовий, командири всі на місцях, всі знають, що їм робити.

Успіху їм не бачити. Я це кажу не лише від себе особисто, а від усього особового складу

– Ви можете якось прокоментувати заяви російської пропаганди про взяття села Бердичі і нібито перерізання траси через Очеретине на Покровськ? Це був такий дуже потужний вкид з боку російських пропагандистських каналів, жодне авторитетне джерело цього не підтверджує. Навіщо вони про це кричать, чи є ризик дійсно втрати ЗСУ Бердичів?

– Ви ж розумієте, що таке журналістика і що таке пропаганда. Ось у них це пропаганда. Їм потрібно робити вкиди для своїх же, щоб розуміти, що хтось праворуч, хтось ліворуч вже пішов в атаку, щось зайняли, і все добре. Не піддаватись паніці, потрібно слухати лише офіційні джерела.

Ми принаймні на своїй ділянці ситуацію тримаємо під чітким суворим контролем. Важко, дуже важко дається кожен метр, кожен штурм дається великою ціною. Звісно, вони не порівнянні з втратами противника. Але для нас це дуже боляче завжди. Навіть якщо хтось отримає осколкове поранення – це все одно боляче, тому що це наш боєць, це наш солдат, це син України.

– Не знаю, як довго ви на Авдіївському напрямку разом з побратимами перебуваєте, але ми чули оцінки, що вчорашня атака була наймасштабнішою за весь час російсько-української війни. Так це чи ні?

– Скажімо так, сильна атака була. Але, щоб ви розуміли, у нас кожного дня відбуваються бойові дії. У нас немає такого, що ми можемо сидіти нічого не робити. Кожного дня тривають якісь штурмові дії, контрбатарейна боротьба. Тому ми готові до цього. Попри втому, попри те, що це дуже довго триває. Ми готові до цього і все робимо для того, щоб захистити нашу землю і очистити її від ворога.

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