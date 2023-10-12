Генштаб: за добу на фронті було 55 бойових зіткнень

Протягом доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 12 жовтня.

«Ворог завдав два ракетних і 55 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Генштабу, на Авдіївському напрямку, де війська РФ активізували наступальні дії останнім часом, українські військові відбили сім атак у районі Авдіївки і ще сім – неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

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За повідомленням, українські сили також відбили атаки загарбників на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямках.

«На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області», – йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Вони спробували здійснити прорив на напрямку.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 12 жовтня повідомив, що українські військові відбили понад 10 російських атак у районі Авдіївки і ще 10 атак східніше від Степового, південно-східніше Сєверного і південніше від Первомайського на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський повідомив вранці 12 жовтня у телеграмі, що ЗСУ тримають місто.