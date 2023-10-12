Важкі бої під Авдіївкою: деталі від ЗСУ, знищення мосту під Донецьком

Авдіївка: нове загострення. Важкі бої, деталі від ЗСУ

Кілька днів триває наступ армії РФ на Авдіївку на Донеччині. Сили оборони продовжують тримати позиції в місті, заявляє президент Зеленський. Місцева влада каже - важкі бої не припиняються третю добу.

Знищення мосту під Донецьком

У тилу окупантів зруйновано міст між Донецьком та Горлівкою - його називають стратегічним. Як це могло трапитися? Чи пов’язано із наступом армії РФ на Авдіївку? та як ЗСУ відбивають наступ - включення з фронту.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Британське видання The Financial Times пише, що сповільнення американської допомоги Україні може завадити контрнаступу ЗСУ. Що відбуватиметься з підтримкою України далі? І як США допомагатимуть Ізраїлю? дипломат Павло Клімкін - у студії.

Блінкен в Ізраїлі. Як розвиваються події?

Держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав в Ізраїль - на знак солідарності після нападу «Хамасу». Під час візиту також обговорюють посилення безпеки Ізраїлю. Тим часом ізраїльська армія заявляє, що готова до повномасштабної наступальної операції проти «Хамасу». Включення з Ізраїлю.