Ще двоє зниклих безвісти у Грозі визнані загиблими, число жертв зросло – прокуратура

Станом на ранок 11 жовтня кількість загиблих через російський ракетний удар у селі Гроза зросла до 55 людей, пише харківський сайт АТН. За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Ідентифікація тіл загиблих триває, вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими троє людей, дітей серед них немає.

Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, число загиблих може зрости до 58.

5 жовтня російські військові завдали удару по селу Гроза Купʼянського району Харківської області. Ракета, за деякими даними – «Іскандер», влучила по продуктовому магазину та кафе, де в цей момент відбувалися поминки по місцевому жителю, який служив у лавах ЗСУ. Унаслідок удару загинули 53 людини, ще пʼятеро вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих – син та вдова військового. Загалом у селі Гроза проживало 330 людей.

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