Фігуранту удару по селу Гроза повідомили про підозру в державній зраді – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань оголосили 12 лютого, що повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) колишньому українському правоохоронцю, який під час окупації Куп’янська активно допомагав російським військовим.

«Після початку російського повномасштабного вторгнення фігурант почав прислужувати росіянам та виконувати всі їхні вказівки. Новим місцем роботи для зрадника стала окупаційна патрульна служба. Разом з військовими РФ він чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим мешканцям та навіть вилучав у них автомобілі. Причому вилучений транспорт зрадник передавав російським силовикам», – ідеться в повідомленні.

Також у бюро нагадують, що «зрадником був і рідний брат підозрюваного, кримінальне провадження відносно нього за фактом державної зради працівники ДБР скерували до суду у листопаді 2022 року».

«У жовтні 2023 року обоє зрадників навели ракету по кафе у селі Гроза, внаслідок чого загинули десятки мирних мешканців. Тоді СБУ також порушила проти них кримінальне провадження за цим фактом. Братам за державну зраду загрожує довічне позбавлення волі», – інформує ДБР.

Повідомлення аналогічного змісту оприлюднили також Офіс генерального прокурора та департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

У повідомленнях не вказується імʼя підозрюваного, але Служба безпеки України заявляла в жовтні 2023 року, що «по гарячих слідах» установила особи двох чоловіків, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня.

Як писала в телеграмі пресслужба відомства, йдеться про двох місцевих жителів – 30-річного Володимира Мамона та його молодшого брата 23-річного Дмитра Мамона, які під час окупації частини Харківщини перейшли на бік російських загарбників.

Криміналісти української поліції ідентифікували всіх загиблих унаслідок ракетного удару по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, загальна кількість загиблих становить 59. Імена 19 жертв було ідентифіковано за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.

5 жовтня російські військові обстріляли село Гроза на Харківщині. За даними місцевої влади, війська РФ вдарили у сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад.