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МЗС Чехії викликало російського посла з приводу «варварської атаки» на Харківщину

Наслідки ракетного удару армії РФ по Харківській області. Гроза, Харківська область, 6 жовтня 2023 року

Міністерство закордонних справ Чехії 12 жовтня викликало посла Росії Олександра Змєєвського з приводу «недавньої варварської атаки на цивілістів в селі Гроза на Харківщині». Про цей крок міністерства повідомляють місцеві медіа.

Російська сторона підтвердила зустріч із заступником міністра закордонних справ Чехії Яном Маріяном. На фейсбук-сторінці посольства Росії в Чехії зазначено, що «чеська сторона озвучила відомий західний набір претензій і вимог до Москви та її збройних сил» і що російська сторона «рішуче відкидає необгрунтовані звинувачення на адресу Росії».

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Нині послом Чехії в Росії є Вітєзслав Півонька, однак він вже тривалий час перебуває в Празі. Чеський президент Петр Павел, як повідомляють ЗМІ, «не бачить сенсу надсилати до Москви нового чеського посла».

Раніше через удар по селу Гроза російського посла викликало МЗС Австрії.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 12 жовтня повідомив, що криміналісти ідентифікували всіх загиблих унаслідок ракетного удару по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. Остаточна кількість загиблих сягнула 59 людей.

Жителі Грози прощаються із загиблими сімʼями: перші поховання після удару, що забрав 53 життя (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Жителі Грози прощаються із загиблими сімʼями: перші поховання після удару, що забрав 53 життя (фотосвідчення)

У селі Гроза Куп’янського району Харківщини цього тижня ховають тих, кого вдалося опізнати після російського ракетного удару. Тоді, 5 жовтня, за офіційними даними, загинули щонайменше 53 людини. Як повідомили правоохоронці, всі вони прийшли на поминки свого односельця, який загинув на фронті.

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