МЗС Чехії викликало російського посла з приводу «варварської атаки» на Харківщину

Міністерство закордонних справ Чехії 12 жовтня викликало посла Росії Олександра Змєєвського з приводу «недавньої варварської атаки на цивілістів в селі Гроза на Харківщині». Про цей крок міністерства повідомляють місцеві медіа.

Російська сторона підтвердила зустріч із заступником міністра закордонних справ Чехії Яном Маріяном. На фейсбук-сторінці посольства Росії в Чехії зазначено, що «чеська сторона озвучила відомий західний набір претензій і вимог до Москви та її збройних сил» і що російська сторона «рішуче відкидає необгрунтовані звинувачення на адресу Росії».

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Нині послом Чехії в Росії є Вітєзслав Півонька, однак він вже тривалий час перебуває в Празі. Чеський президент Петр Павел, як повідомляють ЗМІ, «не бачить сенсу надсилати до Москви нового чеського посла».

Раніше через удар по селу Гроза російського посла викликало МЗС Австрії.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 12 жовтня повідомив, що криміналісти ідентифікували всіх загиблих унаслідок ракетного удару по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. Остаточна кількість загиблих сягнула 59 людей.