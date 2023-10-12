Кількість загиблих через російський удар у селі Гроза зросла – Синєгубов

Кількість загиблих через російський ракетний удар у селі Гроза зросла до 56 людей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про 55 загиблих.

5 жовтня російські військові обстріляли село Гроза на Харківщині. За даними місцевої влади, війська РФ вдарили у сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи російський ракетний удар по кафе в селі Гроза Харківської області, заявив, що удар був під час похорону одного з нібито «високопоставлених українських націоналістів» і «в них брали участь багато його спільників неонацистів». У поліції Харківщини ці його слова заперечили.