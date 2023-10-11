Після удару по Грозі війська РФ атакували поминальну процесію в Херсоні, є поранені – влада

Російські війська з дрона атакували поминальну процесію на цвинтарі в передмісті Херсона, поранені три людини, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко.



«У передмісті Херсона ворог з дрона атакував поминальну процесію на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Попередньо відомо про трьох поранених», – написав він у телеграмі.

За його словами, одна людина перебуває у важкому стані. Інформація уточнюється.

Минуло тижня російські військові обстріляли село Гроза на Харківщині. За даними місцевої влади, війська РФ вдарили у сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад. За останніми даними, внаслідок ракетного удару загинули 55 людей.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи російський ракетний удар по кафе в селі Гроза Харківської області, заявив, що удар був під час похорону одного з нібито «високопоставлених українських націоналістів» і «в них брали участь багато його спільників неонацистів». У поліції Харківщини ці його слова заперечили.