Міністр Клименко назвав остаточне число загиблих у Грозі

Криміналісти української поліції ідентифікували всіх загиблих унаслідок ракетного удару по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. Як повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, загальна кількість загиблих становить 59. Імена 19 жертв було ідентифіковано за допомогою мобільних ДНК-лабораторій.

«Усі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь… Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти памʼять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару. Памʼятаємо. Не пробачимо», – написав міністр у телеграмі.

Він додав, що особу одного із загиблих, 60-річного чоловіка, криміналісти встановили по 20 частинах тіла. «Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених із помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів», – вказав Клименко.

5 жовтня російські військові обстріляли село Гроза на Харківщині. За даними місцевої влади, війська РФ вдарили у сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи російський ракетний удар по кафе в селі Гроза Харківської області, заявив, що удар був під час похорону одного з нібито «високопоставлених українських націоналістів» і «в них брали участь багато його спільників неонацистів». У поліції Харківщини ці його слова заперечили.