«Порушення міжнародного гуманітарного права» – ООН оприлюднила доповідь про удар РФ по Грозі

Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй в Україні оприлюднила доповідь про російський ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, де 5 жовтня загинули 59 людей, які прийшли на похорон.

У доповіді місія ООН заявила, що в неї є «достатні підстави» вважати, що Росія завдала смертоносного ракетного удару по селу Гроза, і хоча РФ не визнала прямо відповідальність за цей напад, постійний представник Росії у Раді безпеки ООН описав поминальний захід у Грозі як законну військову ціль – «твердження, яке суперечить інформації, зібраній та перевіреній ММПЛУ».

«У новій доповіді, опублікованій сьогодні МППЛУ, зроблено висновок, що Росія або не вжила всіх практично можливих заходів, щоб пересвідчитися в тому, що запланований об’єкт нападу є військовою ціллю, а не цивільними особами чи цивільними об’єктами, або навмисно спрямувала напад на цивільних осіб або цивільний об’єкт, що у будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні.

Як заявила Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні, напад на кафе у Грозі, який забрав життя 36 жінок, 22 чоловіків і 8-річного хлопчика, є одним із найбільших за кількістю вбитих із початку повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну в лютому 2022 року.

«Він слугує переконливим нагадуванням про наслідки війни в Україні для людей і підкреслює необхідність притягнення винних до відповідальності», – сказала вона.

У доповіді вказано, що масштабні пошкодження і рештки зброї, знайдені на місці інциденту, вказують на те, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета «Іскандер».

«Ця високоточна керована балістична ракета малої дальності поцілила у єдине в селі кафе приблизно за 20-25 хвилин після того, як 63 місцеві мешканці зібралися там, щоб ушанувати пам’ять перепохованого у Грозі українського військовослужбовця, який загинув на війні раніше», – йдеться в повідомленні.

За словами спостерігачів ООН з прав людини, вони задокументували, що всі жертви були цивільними особами і що на поминальному обіді в кафе чи поблизу нього не було жодного військового персоналу чи будь-якої іншої законної військової цілі.

У доповіді ООН закликає Росію визнати відповідальність за жертви серед цивільного населення внаслідок нападу, провести повне і прозоре розслідування нападу, щоб притягнути винних до відповідальності й запобігти повторенню подібних нападів у майбутньому, а також забезпечити доступ до засобів правового захисту, включаючи відшкодування прямим і непрямим жертвам.

5 жовтня російські військові обстріляли село Гроза на Харківщині. За даними місцевої влади, війська РФ вдарили у сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи російський ракетний удар по кафе в селі Гроза Харківської області, заявив, що удар був здійснений під час похорону одного з нібито «високопоставлених українських націоналістів» і «в ньому брали участь багато його спільників неонацистів». У поліції Харківщини ці його слова заперечили.

У своїй доповіді експерти ООН наголошують на «вкрай руйнівних наслідках» удару і вказують, що, зокрема, 15 місцевих сімей через цей напад втратили більш ніж одного члена сім’ї.