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«Порушення міжнародного гуманітарного права» – ООН оприлюднила доповідь про удар РФ по Грозі

У доповіді вказано, що масштабні пошкодження і рештки зброї, знайдені на місці інциденту, вказують на те, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета «Іскандер»
У доповіді вказано, що масштабні пошкодження і рештки зброї, знайдені на місці інциденту, вказують на те, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета «Іскандер»

Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй в Україні оприлюднила доповідь про російський ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, де 5 жовтня загинули 59 людей, які прийшли на похорон.

У доповіді місія ООН заявила, що в неї є «достатні підстави» вважати, що Росія завдала смертоносного ракетного удару по селу Гроза, і хоча РФ не визнала прямо відповідальність за цей напад, постійний представник Росії у Раді безпеки ООН описав поминальний захід у Грозі як законну військову ціль – «твердження, яке суперечить інформації, зібраній та перевіреній ММПЛУ».

«У новій доповіді, опублікованій сьогодні МППЛУ, зроблено висновок, що Росія або не вжила всіх практично можливих заходів, щоб пересвідчитися в тому, що запланований об’єкт нападу є військовою ціллю, а не цивільними особами чи цивільними об’єктами, або навмисно спрямувала напад на цивільних осіб або цивільний об’єкт, що у будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні.

Жителі Грози прощаються із загиблими сімʼями: перші поховання після удару, що забрав 53 життя (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Жителі Грози прощаються із загиблими сімʼями: перші поховання після удару, що забрав 53 життя (фотосвідчення)

У селі Гроза Куп’янського району Харківщини цього тижня ховають тих, кого вдалося опізнати після російського ракетного удару. Тоді, 5 жовтня, за офіційними даними, загинули щонайменше 53 людини. Як повідомили правоохоронці, всі вони прийшли на поминки свого односельця, який загинув на фронті.

Як заявила Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні, напад на кафе у Грозі, який забрав життя 36 жінок, 22 чоловіків і 8-річного хлопчика, є одним із найбільших за кількістю вбитих із початку повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну в лютому 2022 року.

«Він слугує переконливим нагадуванням про наслідки війни в Україні для людей і підкреслює необхідність притягнення винних до відповідальності», – сказала вона.

У доповіді вказано, що масштабні пошкодження і рештки зброї, знайдені на місці інциденту, вказують на те, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета «Іскандер».

«Ця високоточна керована балістична ракета малої дальності поцілила у єдине в селі кафе приблизно за 20-25 хвилин після того, як 63 місцеві мешканці зібралися там, щоб ушанувати пам’ять перепохованого у Грозі українського військовослужбовця, який загинув на війні раніше», – йдеться в повідомленні.

За словами спостерігачів ООН з прав людини, вони задокументували, що всі жертви були цивільними особами і що на поминальному обіді в кафе чи поблизу нього не було жодного військового персоналу чи будь-якої іншої законної військової цілі.

У доповіді ООН закликає Росію визнати відповідальність за жертви серед цивільного населення внаслідок нападу, провести повне і прозоре розслідування нападу, щоб притягнути винних до відповідальності й запобігти повторенню подібних нападів у майбутньому, а також забезпечити доступ до засобів правового захисту, включаючи відшкодування прямим і непрямим жертвам.

5 жовтня російські військові обстріляли село Гроза на Харківщині. За даними місцевої влади, війська РФ вдарили у сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи російський ракетний удар по кафе в селі Гроза Харківської області, заявив, що удар був здійснений під час похорону одного з нібито «високопоставлених українських націоналістів» і «в ньому брали участь багато його спільників неонацистів». У поліції Харківщини ці його слова заперечили.

У своїй доповіді експерти ООН наголошують на «вкрай руйнівних наслідках» удару і вказують, що, зокрема, 15 місцевих сімей через цей напад втратили більш ніж одного члена сім’ї.

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