Кубраков: з моменту виходу РФ із Зернової угоди експортний потенціал портів України знизився на 40%

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков прокоментував візит прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Одеси, під час якого він відвідав Одеський порт.

За словами Кубракова, під час візиту Рютте побачив наслідки атак російської армії на інфраструктуру, залучену в аграрному експорті.

«17 масованих атак з моменту вихода Росії з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тисяч тонн знищеного зерна – це спроба Росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів», – заявив міністр.

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Водночас, за словами Кубракова, судна продовжують рухатися «українським коридором», створеним після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди:

«На сьогоднішній день вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу».

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.