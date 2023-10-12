На Одещині є влучання БПЛА, поранена людина – Сили оборони півдня

На Одещині є влучання БПЛА, якими Росія вночі атакувала Україну, поранена людина, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.



«На жаль, влучанням пошкоджено складські будівлі у припортовий зоні на півдні Одещини. А також приватні будинки мирних жителів. Попередньо відомо про 1 поранену цивільну особу», – йдеться у повідомленні.

За даними Сил оборони півдня, нічна атака РФ знову була спрямована на припортову інфраструктуру Подунав’я, ударні дрони, намагаючись обійти системи ППО, прямували з різних напрямків, використовували складні траєкторії і особливості ландшафту.



Українські військові збили 14 безпілотників Shahed-131/136: 4 – на Миколаївщині, 10 – на Одещині.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків є в Ізмаїльському районі. На місці виникли пожежі, їх вже ліквідували.



За його даними, жінка 1935 року народження отримала опіки – зараз вона перебуває у лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.



У ніч на 12 жовтня Росія атакувала Україну 33 уданими БПЛА з північного та південного напрямків, 28 з них українські військові збили, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Після виходу Москви із «зернової угоди», що дозволяла безпечно транспортувати зерно через Чорне море, Росія посилила атаки на інфраструктуру експорту українського зерна на півдні України.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.