Нічна атака РФ: українські військові збили 28 з 33 «шахедів»

Українські військові вночі знищили 28 ударних безпілотників Shahed, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



За повідомленням, у ніч на 12 жовтня Росія атакувала Україну 33 БПЛА з північного та південного напрямків – Бєлгородська область (РФ) та із мису Чауда (ТОТ Крим).



Повітряні Сили ЗСУ зауважують, що безпілотники летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.

Вночі повітряну тривогу оголошували у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Кіровоградській, а згодом у Вінницькій та Черкаських областях.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.