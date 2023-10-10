Зеленський анонсував зерновий коридор з України через Молдову і Румунію

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення нового зернового коридору через Молдову й Румунію. Він сказав про це 10 жовтня в Бухаресті на пресконференції після переговорів із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

«Обговорили наші можливі спільні дії щодо захисту не просто портів, а всього регіону України, Молдови, Румунії, наших людей. Окремо я хочу відзначити один зі стратегічних напрямків нашої співпраці. У трикутнику Україна, Румунія, Молдова ми здатні створити дуже потужну основу для розвитку не лише наших країн і народів, але й усієї Європи, передусім це економічний розвиток… Вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову, Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом, що матиме значне і не лише для нас, а й для Європи і світу в цілому значення», – заявив президент України.

Його румунський колега зазначив, що під час переговорів укотре засудив удари Росії по портовій інфраструктурі України.

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«Це воєнні злочини, що негативно впливають на безпеку України і Румунії і мають негативні наслідки для експорту зернових з України і світової харчової безпеки», – сказав Клаус Йоганніс.

Він також зауважив, що підтвердив готовність Румунії працювати з партнерами для того, щоб сприяти експорту українського зерна на світові ринки. «Таким чином ми підтримаємо українську економіку, а також гострі потреби уразливих держав. Було погоджено вже подвоєння спроможностей транзиту через румунські порти до чотирьох мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Через Румунію транзитується на сьогодні майже 60% загального експорту зерна з України. Фактично від початку війни понад 27 мільйонів тонн зернових з України пройшли транзитом через нашу країну», – сказав Йоганніс.

3 жовтня Польща та Україна оголосили про те, що домовилися прискорити транзит українських зернових через Польщу до третіх країн.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.