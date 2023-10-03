Україні вистачить 25% зібраного зерна, уряд покладається на шляхи для експорту – Шмигаль

Україна потребує «широких транзитні шляхів для експорту» аграрної продукції – про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 жовтня.

Він послався на дані Міністерства аграрної політики, за якими в Україні цього року зібрали понад 79 мільйонів тонн врожаю. Це на 10% більше, ніж торік.

«Вже намолочено станом на сьогодні майже 42 мільйони тонн зернових та олійних культур. Це результат не лише сприятливої погоди, але й послідовної підтримки аграріїв», – заявив Шмигаль.

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За його словами, цей врожай дозволить Україні зберегти «стратегічне значення гаранта глобальної продовольчої безпеки»:

«Для внутрішніх потреб нам достатньо близько 25% зібраного зерна, решту потрібно експортувати. Бо це ресурси для фермерів, це валютна виручка для держави, це продовольство для країн, що голодують».

Відтак Україна покладається на дієвість механізму, який вона запропонувала механізм верифікації та контролю свого аграрного експорту, а також на «транзитні шляхи солідарності від ЄС, розширення можливостей дунайських портів і нові зернові коридори», додав він.

Раніше 3 жовтня Польща та Україна оголосили про те, що домовилися прискорити транзит українських зернових через Польщу до третіх країн.