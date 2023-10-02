Зеленський обговорив із головою Єврокомісії експорт українського зерна

Президент Володимир Зеленський обговорив із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн експорт українського зерна та підтримку України.

Під час телефонної розмови лідерів, Зеленський подякував за проведення виїзного засідання міністрів закордонних справ країн – членів ЄС у Києві, повідомляє пресслужба Офісу президента 2 жовтня.

«Це важливий сигнал єдності ЄС та України», – наголосив він.

За даними ОП, співрозмовники скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів. Крім того, Зеленський та фон дер Ляєн обговорили альтернативні коридори експорту української агропродукції.

«Сторони домовилися підтримувати конструктивний діалог щодо зняття односторонніх обмежень країнами – членами ЄС на експорт української аграрної продукції та погодилися з необхідністю пошуку заходів для підтримки українських фермерів», – проінформували в Офісі президента.

Також у відомстві кажуть, що Зеленський «високо оцінив» ініціативу Єврокомісії щодо підготовки фінансового інструменту для допомоги державі – Українського фонду (Ukraine Facility) загальним обсягом 50 млрд євро на чотирирічний період.

Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини 18 вересня. Це сталося після односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини. Після цього, втім, Київ почав переговори з цими країнами щодо умов зернового експорту.