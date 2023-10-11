Шмигаль: Україна працює над розширенням коридорів для експорту зерна через Словаччину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з чинним головою словацького уряду Людовітом Одором – про це він повідомив 11 жовтня.

За його словами, розмова стосувалася транзиту української сільськогосподарської продукції.

«Працюємо спільно з Єврокомісією щодо розширення коридорів солідарності зі Словаччиною. Маємо в цьому напрямку прогрес», – заявив він.

Шмигаль нагадав, що Україна розробила механізм верифікації для чотирьох груп аграрного експорту, який наразі працює з Румунією та Болгарією.

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«Розраховуємо, що Словаччина також приєднається до такої ініціативи та зніме національні обмеження на українську аграрну продукцію. Подякував Людовіту Одору за конструктивну співпрацю і підтримку», – додав прем’єр.

Наприкінці вересня міністр сільського господарства Микола Сольський повідомив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур, відповідно до рішення Єврокомісії. За його словами, Київ запроваджує ліцензування експорту зерна до п’яти країн Східної Європи, і наразі не експортує до цих країн агропродукцію без їхнього погодження.

Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія посилила атаки ракетами чи дронами на українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.