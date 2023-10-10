Словаччина: Фіцо зібрав коаліцію і, ймовірно, очолить уряд

Переможцю парламентських виборів у Словаччині Роберту Фіцо, ймовірно, вдасться створити уряд і очолити кабінет міністрів країни. У вівторок розпочалися офіційні переговори його партії «Курс – Словацька соціальна демократія» з двома іншими політичними силами. Разом вони мають більшість у парламенті. Словацькі медіа вважають питання формування коаліції фактично вирішеним, невідомий лише розподіл портфелів.

Вирішальною стала позиція колишнього соратника Фіцо за партією Петера Пеллегріні, лідера лівоцентристської партії «Голос», яка посіла третє місце на нещодавніх виборах. Він і його однопартійці вирішили вступити в коаліцію з Фіцо і Словацькою національною партією, яка виступає з проросійських позицій.

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При цьому опоненти Фіцо – проєвропейськи налаштовані ліберали та консерватори – пропонували Пеллегріні створити коаліцію з ними, і навіть пропонували йому посаду прем’єра. Той відмовився.

Партія Фіцо, який у минулому вже був прем’єр-міністром, нещодавно виграла вибори і отримала від президента мандат на формування уряду. Очікується, що майбутній кабінет під його керівництвом принаймні частково перегляне політику щодо України. Фіцо виступає за повне припинення військової допомоги Києву. Його перемогу раніше вітав угорський прем’єр Віктор Орбан, який займає схожу позицію щодо війни в Україні.