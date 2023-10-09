У Словаччині стався землетрус – поштовхи відчули в західних областях України

Ввечері 9 жовтня в східній частині Словаччині стався землетрус. Його відчули жителі західних областей України.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 5,0 балів стався біля міста Прешів на сході Словаччини.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації зазначив, що на Закарпатті стався землетрус магнітудою до 4,5 балів. Поштовхи відчули майже на всій території регіону.

Місцевий чиновник також уточнив, що рятувальники перевіряють можливі пошкодження інфраструктури та житлових секторів – «це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат».

Водночас, мер Львова Андрій Садовий каже, що жителі міста також повідомляють про «незначні поштовхи в районі 21:35, які були схожі на землетрус».

Поштовхи відчули в Ужгороді і навіть Мукачеві, пишуть люди у телеграм-каналах.

Згодом голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що у Львові відчули землетрус з епіцентром у Словаччині.

«В епіцентрі воно було магнітудою до 5 балів за шкалою Ріхтера. У нас – нижче. Більше інформації незабаром», – додав чиновник.

Понад дві тисячі людей загинули в Афганістані внаслідок землетрусу 7 жовтня магнітудою 6,3, епіцентр якого був за 35 кілометрів на північний захід від міста Герат. Число постраждалих перевищує дев’ять тисяч. Пошкоджені понад 1300 будинків.