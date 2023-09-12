Кількість жертв землетрусу у Марокко наближається до 3000 людей

Через потужний землетрус у Марокко вже загинули 2862 людини, ще 2562 – поранені, передає агенція Reuters. Кількість жертв може зрости, бо більша частина зони землетрусу розташована у важкодоступних районах, де проводити пошуки складно.

Також влада Марокко поки не опублікувала даних щодо кількості зниклих безвісти.

За інформацією ЮНІСЕФ, внаслідок землетрусу постраждали близько 100 тисяч дітей. В організації заявили, що не знають, скільки точно дітей загинули чи були поранені.

До пошуково-рятувальної операції приєдналися представники Іспанії, Великої Британії та Катару.

Землетрус магнітудою 6,8 стався на глибині від 11 до 18 кілометрів в Атлаських горах 8 вересня. Це при тому, що у Північній Африці такі стихійні лиха відбуваються доволі рідко.