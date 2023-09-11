Потужний землетрус у Марокко: кількість жертв знову зросла

Внаслідок потужного землетрусу, який стався в Марокко в п’ятницю ввечері, 8 вересня, вже загинуло 2 497 осіб, повідомляє CNN.

У результаті стихійного лиха загинули 1 452 сособи у регіоні Аль-Хуз, 764 в Таруданті, 202 в Чічауа, 41 в Уарзазаті, 18 в Марракеші, 11 в Азілалі, п’ятеро в Агадірі, три в провінції Касабланка і одна людина в провінції Юссуфія.

Зазначається, що кількість поранених сягнула 2476.

Руйнування доріг у віддалених селах заважає марокканській владі спрямувати допомогу в деякі з найбільш постраждалих регіонів країни. Влада використовує гелікоптери для порятунку людей і техніку, щоб прибрати завали з доріг, кажуть журналісти.

За оцінками експертів, кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники поки що не можуть дістатися важкодоступних районів. Король Марокко Мохаммед VI мобілізував армійські пошуково-рятувальні команди, залучено вертольоти та безпілотники.

У багатьох частинах Марокко люди з п’ятниці ночують на вулицях, побоюючись повертатися до своїх будинків. Особливо це помітно в одному з найбільших міст країни Марракеші, яке розташоване приблизно за 70 кілометрів на північний схід від епіцентру землетрусу. Одні люди кажуть, що бояться повторних поштовхів, інші – що землетрус серйозно пошкодив їхнє житло і тепер там небезпечно перебувати.