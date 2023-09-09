Влада повідомила про 820 загиблих через землетрус у Марокко

Число загиблих внаслідок потужного землетрусу в Марокко вкотре зросло – щонайменше до 820 людей, повідомило державне телебачення Марокко 9 вересня з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Крім того, 672 постраждалих направили до лікарень.

Внаслідок землетрусу пошкоджені будівлі від сіл в Атлаських горах до історичного міста Марракеш.

У міністерстві заявляють, що найбільше пошкоджень сталося за межами міст і селищ.

Марокканське телебачення показало кадри з наслідками, у той час, як багато людей залишилися на вулиці на ніч, побоюючись нових поштовхів.

Геологічна служба США повідомила, що попередня магнітуда землетрусу становила 6,8, коли він стався о 23:11 за місцевим часом, поштовхи тривали кілька секунд. Повторні поштовхи магнітудою 4,9 сталися через 19 хвилин.

Світові лідери висловили співчуття Марокко. Зокрема, президент України Володимир Зеленський написав у твіттері: «Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю глибокі співчуття Його Величності Королю Марокко Мохаммеду VI, рідним і близьким жертв жахливого землетрусу в регіоні Марракеш. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна з Марокко в цей важкий час».