Сотні людей загинули через потужний землетрус у Марокко

Внаслідок потужного землетрусу в Марокко загинули 296 людей, ще 153 госпіталізовані з травмами, пише Associated Press із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.

За попередніми даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 6,8, а невдовзі сталися повторні поштовхи магнітудою 4,9.

«Це найсильніший землетрус, зареєстрований у цьому регіоні», – сказав марокканський сейсмолог Лахсен Мханні, зазначивши, що в гірських районах землетрусу такого масштабу рідкісні.

Епіцентр землетрусу був за 70 кілометрів від густо населеного Марракеша і неподалік популярного гірськолижного курорту Укаймеден.

МВС Марокко зазначило, що більшість руйнувань сталася за межами населених районів – проте через важкодоступність гірських сіл точні масштаби катастрофи все ще невідомі.