Кількість жертв землетрусу у Марокко перевищила 2000 людей

Жертвами землетрусу у Марокко, за останніми даними Міністерства внутрішніх справ країни, стали понад 2000 людей. Точна кількість загиблих – 2012. Ще понад 2050 людей – поранені.

В країні оголошено триденну жалобу.

Нинішній землетрус, що стався пізньої ночі в п’ятницю, став найпотужнішим у країні за пів століття. Це при тому, що у Північній Африці такі стихійні лиха відбуваються доволі рідко.

Магнітуда поштовхів становила щонайменше 6,8. Епіцентр, за різними даними, був на глибині від 11 до 18 кілометрів в Атлаських горах.

За оцінками експертів, кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники поки що не можуть дістатися важкодоступних районів. Король Марокко Мохаммед VI мобілізував армійські пошуково-рятувальні команди, залучено вертольоти та безпілотники.

У багатьох частинах Марокко люди з п’ятниці ночують на вулицях, побоюючись повертатися до своїх будинків. Особливо це помітно в одному з найбільших міст країни Марракеші, яке розташоване приблизно за 70 кілометрів на північний схід від епіцентру землетрусу. Одні люди кажуть, що бояться повторних поштовхів, інші – що землетрус серйозно пошкодив їхнє житло і тепер там небезпечно перебувати.