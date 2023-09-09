Землетрус у Марокко: понад 1000 загиблих, сотні поранених

У Марокко руйнівний землетрус забрав життя понад тисячі людей, ще сотні отримали поранення, пише видання Reuters.

Як пишуть журналісти, землетрус магнітудою 7,2 стався в горах Високого Атласу в Марокко пізно ввечері 8 вересня. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Марокко, загинули 820 людей. Ще 672 особи отримали поранення.

При цьому рятувальники припускають, що кількість жертв буде більшою, оскільки рятувальна операція продовжується. За словами чиновників, більшість смертей були у важкодоступних гірських районах.

Al-Arabiya повідомляє, що кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до 1037. Поранення отримали 1204 особи, серед них 721 - у важкому стані.

Геологічна служба США каже, що це був найбільш смертоносний землетрус у Марокко з 1960 року. Тоді загинуло понад 12 тисяч осіб.

Деякі ЗМІ пишуть, що це був «найпотужніший підземний поштовх» за останні 120 років.

Геологічна служба США повідомила, що попередня магнітуда землетрусу становила 6,8, коли він стався о 23:11 за місцевим часом, поштовхи тривали кілька секунд. Повторні поштовхи магнітудою 4,9 сталися через 19 хвилин.

Світові лідери висловили співчуття Марокко. Зокрема, президент України Володимир Зеленський написав у твіттері: «від імені українського народу та від себе особисто висловлюю глибокі співчуття Його Величності Королю Марокко Мохаммеду VI, рідним і близьким жертв жахливого землетрусу в регіоні Марракеш. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна з Марокко в цей важкий час».