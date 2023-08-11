Клименко: українські рятувальники допоможуть ліквідувати наслідки повені в Словенії

Україна відправила своїх рятувальників до Словенії, яка потерпає від повені, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 11 серпня.

За його словами, на розпорядження президента та уряду сформований протипаводковий модуль, який відправили для участі в ліквідаційних роботах на північному сході Словенії.

«У складі групи понад півсотні фахівців ДСНС та майже 20 одиниць спеціалізованої техніки. Наші рятувальники мають необхідний, а подекуди навіть безпрецедентний досвід, який допоможе якнайшвидше стабілізувати ситуацію», – заявив Клименко.

Внаслідок повеней у Словенії, що почалися минулого тижня через сильні дощі, за останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей. У країні зруйновані будинки і мости, збитки оцінюють у близько 500 мільйонів євро. Влада назвала нинішні повені найстрашнішим стихійним лихом у країні за 30 років.

Словенія звернулася по допомогу до Євросоюзу, попросивши про важку техніку, і до НАТО – закликавши надати гелікоптери, солдатів і тимчасові збірні мости. Україна також запропонувала країні допомогу в подоланні наслідків катаклізму.

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Українські рятувальники вже брали участь у ліквідації наслідків стихійних лих за кордоном після початку повномасштабного російського вторгнення.

У лютому 2023 року Державна служба з надзвичайних ситуацій відрядила 87 співробітників для допомоги в подоланні наслідків землетрусу в Туреччині.