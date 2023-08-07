Україна запропонувала Словенії допомогу для подолання наслідків повені – МЗС

Україна пропонує Словенії гелікоптер для подолання наслідків повеней, повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«У звʼязку із масштабними повенями, які охопили майже дві третини словенської території, Україна готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха шляхом направлення українського гелікоптера для участі в пошуково-рятувальних операціях», – написав він у фейсбуці 7 серпня.

Ніколенко додав, що Україна «в межах наявних можливостей… всіляко підтримуватиме друзів і партнерів, які опинилися в скруті, так само як і вони стоять пліч-о-пліч із українським народом, допомагаючи нам давати відсіч російській агресії».

Внаслідок повеней у Словенії, що почалися минулого тижня через сильні дощі, за останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей.

У країні зруйновані будинки і мости, збитки оцінюють у близько 500 мільйонів євро. Влада назвала нинішні повені найстрашнішим стихійним лихом у країні за 30 років.

Словенія звернулася по допомогу до Євросоюзу, попросивши про важку техніку, і до НАТО – закликавши надати гелікоптери, солдатів і тимчасові збірні мости.