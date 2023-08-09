Шторм «Ганс» охопив майже половину Швеції, метеорологи назвали його «унікальним»

Метеорологи назвали «унікальним» шторм «Ганс» (Hans), який третю добу вирує у Швеції. Як повідомила 9 серпня метеорологиня Тора Томасдоттір телеканалу SVT, раніше такі катаклізми відбувалися на невеликій частини країни, але зараз шторм охопив фактично половину Швеції.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що через шторм «Ганс» у Гетеборзі вийшла з берегів річка Гьота, підтоплені кілька районів міста і дороги, повалені дерева. Деякі автотраси перекриті. За словами синоптиків, за три дні в Гетеборзі випала місячна норма опадів.

Водночас синоптики попереджають про ймовірне погіршення погодних умов у найближчу добу, у Швеції прогнозують випадання до 70 мм опадів. У деяких регіонах країни оголошено «червону» і «помаранчеву» тривогу, пише Еxpressen.

У багатьох регіонах зберігається ризик підтоплень, рятувальники закликають жителів західної частини Швеції по можливості працювати з дому.

Через шторм у деяких регіонах Швеції припинений рух транспорту, в тому числі потягів, також повідомляють про підтоплення і зсуви. На півночі країни повідомляють про відсутність електрики у комуні Мало. На узбережжі повідомляють про пошкоджені човнові причали, також було кілька випадків, коли через шторм у море змило припарковані автомобілі та невеликі будівлі.

У понеділок на заході Швеції зійшов із рейок потяг компанії SJ, в якому перебували 120 пасажирів. За повідомленнями, троє людей зазнали легких пошкоджень, їх відпустили з лікарні того ж дня.

Поки що не називають суми збитків, завданих штормом. За повідомленнями, тільки на півночі Швеції стихія знищила великі ділянки лісу, попередні збитки становлять 100 мільйонів шведських крон.

ЗМІ повідомляють, що лише за добу в неділю у Швеції було зафіксовано 25 443 спалахи блискавок, це рекордна кількість за декілька років.

У Норвегії, яка теж потерпає від шторму «Ганс», повідомляють про евакуацію кількох сотень людей, на південному сході країни повідомляють про затоплення електростанції, місцева влада не виключає того, що доведеться зробити підрив греблі.

За словами синоптиків, причиною шторму стали рекордно високі температури в Середземному морі та Атлантиці, два шторми злилися над Європою, що призвело до виникнення шторму «Ганс» над Скандинавією.