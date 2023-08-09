Кількість жертв зсуву, що стався минулого тижня в Грузії, зросла до 21

Грузинська влада повідомила, що рятувальні групи знайшли ще два тіла поблизу місця зсуву ґрунту, що стався минулого тижня в курортному місті Шові. Таким чином підтверджена кількість загиблих зросла до 21.

Керівник служби надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Темур Мгебрішвілі повідомив журналістам 9 серпня, що рятувальники продовжують пошуки ще 12 зниклих безвісти.

Днем раніше він заявив, що один із тих, кого вважали зниклим безвісти після зсуву, Зураб Бібілейшвілі, був знайдений живим Тбілісі.

Шові, гірський курорт, відомий своєю мінеральною водою, 3 серпня постраждав від зсувів, які зруйнували інфраструктуру, мости й дороги.

Грузинська армія приєдналася до рятувальної операції. Понад 200 людей евакуювали із зони лиха, повідомили чиновники.

У Міністерстві закордонних справ України раніше повідомили, що серед загиблих є українка.