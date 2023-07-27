Липень стане найспекотнішим місяцем в історії – науковці

Липень стане найспекотнішим місяцем в історії, підтвердили науковці 27 липня. Палюча спека, посилена глобальним потеплінням, вплинула на десятки мільйонів людей у деяких частинах Європи, Азії та Північної Америки цього місяця, поєднуючись із сильними лісовими пожежами, які охопили всю Канаду та деякі частини південної Європи. Про це повідомляє AFP.

«Зміни клімату тут. Це жахливо. І це лише початок. Ера глобального потепління закінчилася; настала ера глобального кипіння», – прокоментував ці дані генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, закликаючи до негайних дій для скорочення викидів.

У зв’язку з тим, що в перші три тижні липня середні глобальні температури вже перевищують будь-який попередній період, Всесвітня метеорологічна організація та Європейська служба зі зміни клімату імені Коперника заявили, що «дуже ймовірно», що липень 2023 року стане найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.

Директор Європейської служби зі зміни клімату імені Коперника Карло Буонтемпо відзначив, що аномалія настільки велика, що науковці впевнені, що рекорд було побито ще до кінця місяця.

Глобальне потепління приблизно на 1,2 градуса за Цельсієм, яке триває з кінця 1800-х років, спричинене спалюванням викопного палива. Воно зробило хвилі тепла спекотнішими, тривалішими та частішими, а також посилило інші екстремальні погодні явища, як-от шторми та повені.

ООН прогнозує, що глобальна температура, швидше за все, тимчасово підніметься на 1,5 градуса за Цельсієм вище від доіндустріального рівня щонайменше впродовж наступних п’яти років.