Льодовики в азіатському Гіндукуші в Гімалаях можуть втратити до 75 відсотків свого об’єму до кінця століття через глобальне потепління, повідомляє Reuters з посиланням на новий звіт вчених.
Це спричинить як небезпечні повені, так і нестачу води для 240 мільйонів людей, які живуть у гірському регіоні.
Група міжнародних вчених виявила, що втрата льоду в регіоні, де розташовані знамениті вершини Еверест і К2, прискорюється.
За даними Міжнародного центру інтегрованого розвитку гір у Катманду, протягом 2010-х років льодовики скидали лід на 65 відсотків швидше, ніж у попереднє десятиліття.
Гімалайські льодовики можуть втратити до 75 відсотків льоду до 2100 року – звіт
Льодовики в азіатському Гіндукуші в Гімалаях можуть втратити до 75 відсотків свого об’єму до кінця століття через глобальне потепління, повідомляє Reuters з посиланням на новий звіт вчених.
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