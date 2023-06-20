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Гімалайські льодовики можуть втратити до 75 відсотків льоду до 2100 року – звіт

Група міжнародних вчених виявила, що втрата льоду в регіоні, де розташовані знамениті вершини Еверест і К2, прискорюється.

Льодовики в азіатському Гіндукуші в Гімалаях можуть втратити до 75 відсотків свого об’єму до кінця століття через глобальне потепління, повідомляє Reuters з посиланням на новий звіт вчених.

Це спричинить як небезпечні повені, так і нестачу води для 240 мільйонів людей, які живуть у гірському регіоні.

Група міжнародних вчених виявила, що втрата льоду в регіоні, де розташовані знамениті вершини Еверест і К2, прискорюється.

За даними Міжнародного центру інтегрованого розвитку гір у Катманду, протягом 2010-х років льодовики скидали лід на 65 відсотків швидше, ніж у попереднє десятиліття.

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