Кількість жертв зсуву в Грузії зросла до 24

Грузинська влада повідомила, що рятувальні команди знайшли ще два тіла поблизу місця зсуву ґрунту, що стався минулого тижня в курортному місті Шові. Таким чином підтверджена кількість загиблих зросла до 24.

Міністр регіонального розвитку Іраклій Карселадзе 11 серпня повідомив журналістам, що рятувальні команди продовжують пошуки ще дев’яти людей.

Шові, гірський курорт, відомий своєю мінеральною водою, 3 серпня постраждав від зсувів, які зруйнували інфраструктуру, мости й дороги.

Грузинська армія приєдналася до рятувальної операції. Понад 200 людей евакуювали із зони лиха, повідомили чиновники.

У Міністерстві закордонних справ України раніше повідомили, що серед загиблих є українка.