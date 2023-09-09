Землетрус у Марокко: число загиблих перевищило 600

Число загиблих внаслідок потужного землетрусу в Марокко зросло до 632, повідомило державне телебачення Марокко 9 вересня з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Крім того, 329 постраждалих направлені до лікарень.

Внаслідок землетрусу пошкоджені будівлі від сіл в Атлаських горах до історичного міста Марракеш.

У міністерстві заявляють, що найбільше пошкоджень сталося за межами міст і селищ.

Марокканське телебачення показало кадри з наслідками, у той час, як багато людей залишилися на вулиці на ніч, побоюючись нових поштовхів.

Геологічна служба США повідомила, що попередня магнітуда землетрусу становила 6,8, коли він стався о 23:11 за місцевим часом, поштовхи тривали кілька секунд. Повторні поштовхи магнітудою 4,9 сталися через 19 хвилин.