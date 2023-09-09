Кількість жертв землетрусу в Марокко зросла до 1305 людей: опізнано громадянина Франції

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко зросла з 1 037 до 1 305 людей, пише Sky News.

Водночас, унаслідок стихійного лиха поранення дістали 1 832 людини. Із них 1220 – перебувають у критичному стані.

Серед загиблих упізнано громадянина Франції. Він помер під час землетрусу від зупинки серця.

За прогнозами експертів, кількість загиблих зростатиме в міру того, як рятувальники діставатимуться важкодоступних віддалених районів і продовжуватимуть пошукові роботи.

Деякі ЗМІ пишуть, що це був «найпотужніший підземний поштовх» за останні 120 років.

Геологічна служба США повідомила, що попередня магнітуда землетрусу становила 6,8, коли він стався о 23:11 за місцевим часом, поштовхи тривали кілька секунд. Повторні поштовхи магнітудою 4,9 сталися через 19 хвилин.

Світові лідери висловили співчуття Марокко. Зокрема, президент України Володимир Зеленський написав у твіттері: «від імені українського народу та від себе особисто висловлюю глибокі співчуття Його Величності Королю Марокко Мохаммеду VI, рідним і близьким жертв жахливого землетрусу в регіоні Марракеш. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна з Марокко в цей важкий час».