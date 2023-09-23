На сході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,6 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Зазначається, що епіцентр землетрусу був на глибині 8,48 км.

Підземні поштовхи зафіксовані об 11.22 у районі Гьоксун провінції Кахраманмараш – там, де були й епіцентри руйнівних землетрусів у лютому 2023 року.

27 лютого 2023 року землетрус магнітудою 5,6 був зафіксований у турецькому місті Малатья. За інформацією турецької влади, зруйновано щонайменше 29 будинків, одна людина загинула, понад 100 – поранені. Це сталося через три тижні після потужного землетрусу, який забрав життя понад 50 тисяч людей у Туреччині та Сирії.