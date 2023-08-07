Потерпілі від землетрусу в Туреччині живуть у наметах і дихають пилом

Через пів року після землетрусу жителі постраждалих районів Туреччини живуть у наметах, стоять у чергах по воду та дихають пилом від уламків будівель. Влада обіцяє розвʼязати проблеми, але не скоро.

Унаслідок землетрусу, що стався на південному сході Туреччини та північному заході Сирії 6 лютого 2023 року, лише в Туреччині загинули понад 60 тисяч людей, 125 тисяч зазнали різних травм. Однією з найбільш постраждалих турецьких провінцій є Хатай, де без даху над головою залишилися близько 600 тисяч людей.

Ті, хто не переїхав, зараз живуть у наметах або в металевих контейнерах під час спеки в 40°C, страждаючи від навали мух, змій та інших диких тварин, а також хвороб, викликаних браком чистої води. За даними медичної асоціації Антакʼї – адміністративної столиці Хатаю – доступ до питної води мають лише 10% жителів. Інші змушені або купувати бутильовану воду в супермаркетах, або стояти у чергах, щоб отримати її від гуманітарних організацій.

Влада Хатаю каже, що держава надасть постраждалим 255 тисяч квартир, перші з яких будуть здані до грудня. Згідно з урядовою програмою, 40% вартості нової квартири має заплатити власник – взятий на це кредит потрібно погасити впродовж 20 років.

При цьому невідоме майбутнє ще 15 тисяч будівель, що зазнали «помірної шкоди». Завали повністю зруйнованих будівель обіцяють розчистити лише до зими.

За даними влади Туреччини, було зруйновано не менш як 200 тисяч будівель. За оцінками ООН, внаслідок землетрусів утворилося до 210 мільйонів тонн уламків.

Турецька медична асоціація радить тим, хто живе поруч зі звалищами, носити маски, попереджаючи про шкоду здоровʼю людей і тварин, а також про шкоду навколишньому середовищу. Лікарі та ветеринари Хатаю вже повідомляють, що лікують жителів від очних та респіраторних захворювань, спричинених звалищами.