В Афганістані внаслідок землетрусу загинули щонайменше 2 тисячі людей

Понад дві тисячі людей загинули в Афганістані внаслідок землетрусу 7 жовтня магнітудою 6,3, епіцентр якого був за 35 кілометрів на північний захід від міста Герат. Число постраждалих перевищує дев’ять тисяч. Пошкоджені понад 1300 будинків, повідомляє агентство Reuters із посиланням на уряд талібів.

Як передає Associated Press, внаслідок землетрусу зруйновані кілька сіл. Сотні жителів опинилися під уламками.

Цей землетрус називають найбільш руйнівним у країні за останні 20 років. Попередній потужний землетрус стався на сході Афганістану у червні минулого року. Тоді загинули щонайменше тисяча людей, поранення зазнали щонайменше півтори тисячі.

Герат розташований за 120 кілометрів на схід від кордону з Іраном і вважається культурною столицею Афганістану. За даними Світового банку за 2019 рік, у провінції проживає близько двох мільйонів людей.