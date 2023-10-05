Польща вітає рішення України призупинити зернову скаргу до СОТ

Польща у четвер привітала рішення України призупинити подання своєї скарги до Світової організації торгівлі з приводу експорту зерна і закликала Київ повністю відкликати скаргу, щоб послабити напруженість.

Офіційний представник уряду Польщі Пйотр Мюллер заявив, що зупинка Києвом розгляду скарги до СОТ є «необхідним кроком».

«Ми з нетерпінням очікуємо на подальші конструктивні дії України для розвитку відповідних відносин з питань сільського господарства», – заявив він у коментарі інформаційному агентству PAP.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус каже, що не розуміє, що означає «зупинення позову».

«Ми просимо його відкликати, тому що це безглуздо та абсурдно… Наш заклик до української сторони наступний: якщо ми хочемо покращити наші відносини, цей позов має бути просто відкликаний», – сказав Телус.

Після того, як Росія заблокувала українські порти на Чорному морі – основний маршрут експорту українського зерна – у травні 2022 року ЄС зняв мита на українське зерно, щоб товари могли транзитом проходити на світові ринки сушею через Євросоюз.

Однак через логістичні проблеми зерно почало накопичуватися в сусідніх з Україною країнах ЄС, що призвело до зниження місцевих цін.

ЄС дозволив кільком країнам запровадити тимчасове ембарго на українські зернові за умови, що транзитні маршрути залишаться відкритими. Брюссель зняв ці обмеження у середині вересня, а Київ пообіцяв краще контролювати потоки експорту.

Проте Польща, Угорщина та Словаччина в односторонньому порядку продовжили заборону, що спонукало Київ подати позов до СОТ.

5 жовтня торговий представник України Тарас Качка заявив, що скарги України проти Польщі, Угорщини, Словаччини до Світової організації торгівлі поки поставлено «на паузу».