Торгпред: зернові скарги України до СОТ проти сусідніх країн ЄС – на паузі

Скарги України проти Польщі, Угорщини, Словаччини до Світової організації торгівлі – поки «на паузі». Про це журналістам у Брюсселі заявив торговий представник України Тарас Качка, додавши, що зараз сторони зосереджені на пошуках практичного рішення.

«У нас залишився один єдиний пункт чутливий. Це питання, того, коли зможуть відкритися ринки сусідніх держав безпосередньо на продаж до них. Це мінімальна проблема, тому що статистично ми не продаємо туди багато речей чи зернової продукції. Але це питання взагалі функціонування режиму торгівлі між Україною і ЄС», – зазначив Тарас Качка.

За його словами, зараз надмірного тиску на внутрішній ринок, зокрема, Польщі вже не спостерігається. А проблема вивезення українського зерна буде усунута «найближчими тижнями чи місяцями».

«Буде багато новин з приводу того, як міняється режим ліцензування, доповнюється, ще щось, але робота буде дуже активна. І тому очевидно, що наші скарги в СОТ поки що на сьогоднішній день – на паузі, поки ми шукаємо це практичне рішення», – наголосив торгпред України.

Качка також зазначив, що скарга як така ще не оформлена, справа у СОТ – на стадії консультацій, які можуть тривати до 60 днів.

«Перш за все ми зосередимося на пошуку рішення. І ми ведемо дуже конструктивні переговори. Також розуміємо, що для нас важливе загальноєвропейське конструктивне рішення (…). Наша мета – не просто вихід, а підкреслити, що Україна та ЄС мають схожий підхід до торгівлі. Тому ми не виступаємо проти вимог польського уряду. Але ми безперечно бачимо, як вирішити всі ці проблеми в комплексі таким чином, щоб показати єдність між нами та Польщею, між нами та ЄС і між Польщею та ЄС», – резюмував Качка.

Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини 18 вересня. Це сталося після односторонньої заборони на імпорт української агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини. Після цього, втім, Київ почав переговори з цими країнами щодо умов зернового експорту.

Наприкінці вересня міністр сільського господарства Микола Сольський повідомив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур, відповідно до рішення Єврокомісії. За його словами, Київ запроваджує ліцензування експорту зерна до п’яти країн Східної Європи, і наразі не експортує до цих країн агропродукцію без їхнього погодження.