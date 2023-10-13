Рютте: Нідерланди дадуть Україні додаткові ракети для Patriot і допоможуть отримати патрульні судна

Нідерланди доставлять Україні більше ракет для системи протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти країні захиститися від російських авіаударів протягом зими, заявив 13 жовтня прем’єр-міністр Марк Рютте, перебуваючи з українським президентом в Одесі.

«Цієї зими Росія намагатиметься якомога більше нашкодити Україні. Тому Нідерланди поставлять додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захиститися від варварських авіаударів Росії», – цитує слова Рютте агентство Reuters.

Крім того, він зауважив, що Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних катерів, щоб гарантувати безпеку «зернового коридору».

У пресслужбі президента України повідомили, що Володимир Зеленський і Марк Рютте побували в порту Одеси й оглянули місця влучання російських ракет і дронів.

«Важливо, щоб світ був єдиним і солідарним у захисті від терору та в підтримці наших зусиль із захисту людей, портів, зокрема Одеси, дунайських портів та загалом нашої чорноморської акваторії. Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО», – сказав Зеленський.

11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США разом із Данією і Нідерландами очолять коаліцію з розвитку Повітряних сил України, створену в рамках Контактної групи з оборони України («Рамштайн»). За його словами, особливу увагу при цьому приділятимуть розвитку потенціалу українських винищувачів F-16.

На 16-ій зустрічі Контактної групи з питань оборони України й форматі «Рамштайн», що відбулася в Брюсселі 11 жовтня, учасники зосередилися насамперед на протиповітряній обороні України та боєприпасах для неї.

Після виходу з зернової угоди 17 липня Москва почала активно завдавати ударів по українських портах та складах на півдні країни. За даними Офісу президента України, йдеться щонайменше про 17 масованих атак на об’єкти портової інфраструктури в Одеській області. Внаслідок цих ударів були зруйновані або пошкоджені понад 150 об’єктів портової й зернової інфраструктури, шість цивільних суден, знищено понад 300 тисяч тонн зерна, поранено щонайменше 14 цивільних осіб.

Як розповів 13 жовтня віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, за час роботи Чорноморської зернової ініціативи з 1 серпня 2022 року більш як тисяча суден доправили з України 32,9 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Він додав, що за умови виконання РФ усіх домовленостей щодо перевірок суден і відсутності з її боку саботажу країни світу могли б отримати 57 млн тонн продовольства.