ОВА: зранку російські військові атакували Берислав, загинула жінка

Зранку 14 жовтня російські військові атакували Берислав на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 6 ранку армія Росії вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка», – пише Прокудін.

За словами голови ОВА, жінка загинула внаслідок несумісних із життям травм.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.