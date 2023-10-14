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ОВА: зранку російські військові атакували Берислав, загинула жінка

Наслідки удару армії РФ по лікарні в Бериславі, 5 жовтня 2023 року, ілюстративне фото

Зранку 14 жовтня російські військові атакували Берислав на Херсонщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 6 ранку армія Росії вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка», – пише Прокудін.

За словами голови ОВА, жінка загинула внаслідок несумісних із життям травм.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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