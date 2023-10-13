Сили РФ вдарили по автівці з подружжям у Бериславі, загинула жінка – влада

Російські військові атакували автівку цивільних у Бериславі, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Дроном-камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані», – повідомив Прокудін.

Окрім того, за даними влади, армія РФ скинула гранату з безпілотника, внаслідок чого постраждали ще двоє людей. 79-річну жінку госпіталізували у стані середньої важкості. В іншого чоловіка – акубаротравма, поранення кінцівок, голови та спини.

На атаку по цивільним у Бериславі відреагував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це свідоме полювання за мирними мешканцями. Росіяни роблять це постійно, піднімають БПЛА, вистежують, скидають з дронів гранати… Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні - оптика БПЛА дозволяє це зробити. Але метою росіян є геноцид», - зазначив Єрмак.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.