У ЗСУ пояснили, як руйнування моста Горлівка-Ясинувата вплине на постачання армії РФ

Руйнування моста між окупованими Горлівкою та Ясинуватою вплине на перебіг бойових дій і збільшить плече підвозу припасів для сил РФ, які розташовані південніше Бахмута. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш.

«Підрив цієї траси стане ще одним таким дзвіночком для того що постачати угруповання, яке знаходиться південніше Бахмуту стане складніше. Оскільки, звичайно, що ця траса вела від Донецька і це була одна із коротких доріг, якою противник міг швидко перекидати крайньо необхідні засоби, які йому були потрібні. Звісно, що в такої інтенсивності війни день-два простою може призвести до різних наслідків і це буде впливати на перебіг бойових дій. Плече підвозу звісно що збільшиться і це такий перший дзвіночок – точніше другий. Перший – це був вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Зараз ще тут міст підірвали», – каже Євлаш.

За його словами, «такі атаки триватимуть доти, поки ЗСУ не переріжуть всі ці логістичні маршрути і не знекровлять угруповання російських сил на цьому напрямку».

«Звичайно що ворог буде знаходити якісь шляхи – робити насипи і тимчасові укріплення, проте таке серйозне пошкодження цих шляхопроводів воно відобразиться на постачанні та перебігу бойових дій», - додає він.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що між окупованими Горлівкою та Ясинуватою на Донеччині було зруйновано міст, який був важливим для логістики армії РФ.