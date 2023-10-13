«Ніч дуже гаряча була»: Барабаш щодо ситуації в Авдіївці

Сили РФ не припиняють обстріли Авдіївки, активізувавши удари з авіації, і четверту добу проводять наступальні дії, зазначив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, «бої, як стрілецькі, так і артилерійські дуелі, ведуться запеклі і дійсно без перерви», і російські війська «гатять з усього, що в них є».

«Активно працює авіація... По Авдіївці – ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по місту... Десятки за ніч по самому місту», – розповів місцевий чиновник.

Крім того, Барабаш каже, що штурми армії РФ не припиняються «ні вдень, ні вночі, окупанти лізуть, як таргани, дуже багато».

Як розповів начальник МВА, «противник хоче взяти Авдіївку в оточення, і зосереджений на ударах із флангів із півночі та з півдня».

При цьому він наголосив, що бійці ЗСУ четверту добу «стоять незмінно на своїх позиціях – впевнений, що витримають, бо це не люди, це титани».

Крім того, російські військові обстрілюють не лише населені пункти безпосередньо на лінії фронту, але ще й «б’ють далі – по більш тилових селищах». Так, зокрема, цієї ночі вони обстрілювали села Очеретинської громади, уточнив Барабаш.

Начальник МВА розповів, що за минулу добу підтверджено загибель однієї людини та поранення чотирьох громадян. Крім того, додав він, ще двоє залишаються під завалами знищеної ударами армії РФ багатоповерхівки, але «можна сказати, що люди загинули під завалами, просто фізично ми не бачимо тіл».

За словами Барабаша, наразі логістика в Авдіївці «дуже ускладнена», і на період ескалації влада припинила постачання в місто продуктів харчування та гумдопомоги.

«Намагаємося лише забезпечувати евакуацію. Якщо люди бажають і хочуть уже їхати, то намагаємося знаходити шпаринки у цих обстрілах», – зазначив чиновник.

При цьому він наголошує, що в Авдіївці «в принципі все є - і продукти харчування, і гігієна, і медицина» у достатній кількості та з резервом на кілька місяців.

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою. Місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Російські сили тиснули у напрямку Тоненького, Кераміка, Первомайського і Авдіївки з усіх окупованих сіл навколо останньої: Опитного, Водяного, Пісок, Кам'янки, Новоселівки Другої. Як повідомив Генштаб ЗСУ, всі атаки на Авдіївському напрямку відбили.