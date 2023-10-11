На Авдіївському напрямку ЗСУ за добу відбили 18 російських атак – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення, зокрема 18 атак російських сил українські війська відбили на Авдіївському напрямку.

«На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка і ще вісім атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області. Окупанти завдали понад 10 авіаційних ударів в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, вісім атак загарбників українські військові відбили на Куп’янському напрямку, 12 – на Лиманському, три – на Бахмутському, вісім – на Мар’їнському і дві – на Шахтарському напрямку.

«Ворог завдав один ракетний і 36 авіаційних ударів, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною», – заявили у командуванні.

Раніше сьогодні голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода), що ситуація в Авдіївці на Донеччині залишається складною на тлі масованих ударів російських військ.

«Дуже гаряче в місті. Всі бачили зі вчорашнього дня телеграм-канали всі рясніють, всі медіаресурси рясніють новинами з Авдіївки. Немає там ніяких перебільшень, дійсно дуже гаряче. Вчора, мабуть, на мій погляд, особиста думка, були наймасованіші наступальні дії по нашому напрямку з початку взагалі повномасштабної війни», – сказав він.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун із приводу дій російських військових сказав в ефірі Радіо Донбас Реалії: «Авдіївку вони мріють взяти давно, так само, як і Мар’їнку. Мають показати якийсь успіх, тому назбирали певну кількість сил. По-друге, вони відволікають нас від наступу на півдні України… Якщо вони раніше кидали в бій суто піхоту в основному, інколи прикривали її танками та БМП, то наразі вони задіяли досить велику кількість броньованої техніки. Авдіївка – цінна і як символ, і як населений пункт».

Увечері 10 жовтня український Генштаб повідомив, що армія Росії трьома батальйонами за підтримки танків та бойових броньованих машин пішла на штурм Авдіївки на Донеччині.

«Наші захисники відбили усі атаки ворога і не допустили втрат рубежів і позицій», – йшлося в повідомленні.

Місто Авдіївка, розташоване впритул до Донецька у північному напрямку, Збройні сили України утримують із 2014 року, коли обласний центр був захоплений російськими гібридними силами. Лінія фронту на цьому напрямку не зазнала суттєвих змін навіть після початку в лютому 2022 року повномасштабного вторгнення армії РФ.