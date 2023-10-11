ISW не спостерігає просувань РФ біля Авдіївки, але бої тривають

Російські війська розпочали локалізовані наступальні операції біля Авдіївки на Донеччині та на південний захід від Оріхова на Запоріжжі, які, ймовірно, мають на меті відвести українські сили від району звільненого села Роботине. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



Український Генштаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку в напрямку Авдіївки, і аналітики ISW спостерігали кадри боїв у цьому районі, але не спостерігали жодних підтверджень російських просувань на момент написання цього звіту.



«Успішне оточення Авдіївки, одного з найсильніше укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія зараз виділяє для зусиль Авдіївка-Донецьк. Російські війська здебільшого розгорнули нерегулярні сили вздовж цієї лінії фронту, насамперед елементи 1-го армійського корпусу Донецької народної республіки (ДНР) та додаткові добровольчі формування», – йдеться у звіті.



В Інституті вивчення війни зауважують, що російські війська проводили наступальні операції для відносно мінімальних територіальних здобутків поблизу Авдіївки протягом останніх півтора років, і російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що спроба захопити Авдіївку вимагатиме більше та якісніших підрозділів, ніж розгорнутих в цьому районі на даний момент.



Посилення російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб’янок збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області, всі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і перешкоджання українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту в західній Запорізькій області, вважають аналітики.



В ISW додають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області та підтвердили просування в районі межі Донецько-Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 жовтня, показують, що українські війська просунулися на північний схід від Микільського (3 км на південний схід від Вугледару та приблизно 30 км на південний схід від Великої Новосілки).

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Напередодні керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш у коментарі Суспільному повідомив, що від ранку 10 жовтня російські війська завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області, на півночі від міста тривають важкі бої.

Українська влада регулярно повідомляє про обстріли Авдіївки. В місті, попри постійні атаки, за останніми даними, залишаються понад 1500 людей.

Попри наявність свідчень і доказів, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.